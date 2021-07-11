Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika: 11 Temmuz hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinde hava açık ve yer yer çok bulutlu olurken, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'YA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması öngörülüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteoroloji, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.