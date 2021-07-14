Korkunç olay bugün öğle saatlerinde, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi 1. kat poliklinikler tuvaletinde meydana geldi. Görev yaptığı Siirt’ten tatil için Antalya’ya gelen astsubay Adem K. (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle hastane tuvaletinde beylik tabancası ile kendini başından vurdu.
SİLAH SESİNE KOŞAN HASTA YAKINI, CESEDİNİ BULDU
Silah sesine koşan bir hasta yakını astsubayı kanlar içinde buldu. Durumu anında yetkililere bildirdi, güvenlik görevlileri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Adem K’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem K’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Astsubay koğuşta dehşet saçtı: 2 ölü Kilis Suriye sınırında görev yapan bir astsubay, silah arkadaşını uykusunda öldürdü. Ardından da kendi canına kıydı.
İnşaatta çalışan arkadaşına yardıma giden Astsubay öldü Zonguldak'ta yurt inşaatında çalışan arkadaşına yardım etmek için yanına giden Deniz Astsubay, toprak altında kaldı. Yoğun çabalarla kurtarılarak hastaneye kaldırılan talihsiz asker hastanede hayatını kaybetti.
Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti
Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay tatil için geldiği Antalya'da bir hastaneye gidip tuvalette intihar etti.
Korkunç olay bugün öğle saatlerinde, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi 1. kat poliklinikler tuvaletinde meydana geldi. Görev yaptığı Siirt’ten tatil için Antalya’ya gelen astsubay Adem K. (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle hastane tuvaletinde beylik tabancası ile kendini başından vurdu.
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