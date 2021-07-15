Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havran ilçesine bağlı kırsal Kalabak mahallesinde yaşayan Nursel Şahin, köy yaşamı içerisinde ekşi mayalı ekmek yapıyordu. 2 çocuk annesi Şahin'in yaptığı ekmekler zamanla komşuları tarafından da sevildi.

KÖY EKMEĞİNİ ŞEHİRLİYE SEVDİRDİ

Bazı komşularının ekmek yapmak yerine kendisinden almak istediğini söyleyen Şahin, Edremit körfezinde Havran’ın yanı sıra Edremit ve Burhaniye ilçelerine de ekmek veriyor. Şahin’in ürettiği ev ekmeği ise bölgede çok tutuldu. Balıkesir’den geldiğini anlatan İsmail Mergen,”Balıkesir Karesi ilçesi Şamlı mahallesinden geliyorum. Her hafta 5-10 tane ekmek alıyorum. Ekmeği lezzetli Havran’ın” dedi.

Fırın işçisi Mehmet Sakar da, “8 yıldır burada çalışıyorum. Kalabak Köy Ekmeği ekşi mayalıdır. Halkımız memnun. Bizde memnunuz. Patronumuzda memnun. Burada 4 kişi çalışıyoruz. Hep beraber memnunuz” dedi. Fırın işletmecisi Nursel Şahin ise, “Kalabak Köy ekmeğinin sahibiyim. 30 senedir ekmek yapıyorum. Müşterilerimiz çok memnu. Doğal ekmek. Edremit’e veriyoruz. Burhaniye’ye veriyoruz. Havranda köylüler de alıyor. Hayır düğün ekmeği için de alıyorlar. Çalışıyoruz, işçilerimizle beraber. 30 senedir ekmek yapıyoruz” dedi.

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