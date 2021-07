Türkiye Gazetesi

15 Temmuz hain darbe girişimin 5. yıl dönümünde Afyonkarahisarlı 15 Temmuz gazisi Aykut Sakartepe, o geceyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"DARBE OLDUĞUNU ANLADIK"

O gece darbe girişimini televizyondan öğrendiğini ve abdest alarak sokağa çıktığını belirten Sakartepe, “Çengelköy’de bir esnaf kardeşimiz telefonla arayarak bir haber olduğunu ve izlememeniz gerektiğini söyledi. Öylelikle televizyonu açtık. Haberlerde güvenlik önlemi gibi bir şeyler söyleniyordu. Tanklar köprüdeydi. Darbe olduğunu anladık." dedi.

"İkinci köprü yakındı bizim ikamete, ikinci köprüye vardık. Saat 21 civarı falan. Bugünkü ismiyle 15 Temmuz Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'ne Avrupa Yakası'ndan giriş yaptık." diyen Sakartepe, "Çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, araçlar, araçlarda mehter çalıyor. Tam gazaya gidiyor millet." ifadelerini kullandı.

"ÇANAKKALE RUHUNU YAŞADIM"

Tankların, Anadolu Yakası'nın gişeler tarafına atış yaptığını ve ardından şiddetli bir patlama olduğunu ifade eden Sakartepe, "Gayri ihtiyari arkamı döndüm, baktım hiç kimsede irkilme bile yok. O ara işte hedefe kilitlenmişiz. Yürümeye başladık tekbirlerle. Çanakale’deki Seyit Onbaşı’nın ruhunu aynen bizzat orada yaşadım." açıklamasını yaptı.

Allah'ın iman, güç ve kudret verdiğini belirten 15 Temmuz gazisi, "Tanka kilitlendim. Ateş edip boş namluyu bize doğru çevirdi, barut dumanı daha çıkıyor. Niyeti aldım sanki tankı namlusundan tutup boğazın serin sularına bırakacağım oyuncak gibi. Tam böyle yaklaştık tiz bir ses duydum ‘ateş’ ateş emrini verdi. Taramaya başladılar." dedi.

Barikata kısa mesafe kala sağ dizine isabet eden G-3 mermisiyle yaralanan Sakartepe, "Bacağımız işte yok gibi bir şeydi. Normal şartlarda olsa belki kesilirdi. Ama sağ olsunlar ilgilendiler. Platin şimdi. Hamdolsun uzuvlarımızda hiçbir kayıp yok. Doktorlarımızdan, sağlık çalışanlarımızdan da Allah razı olsun.” ifadelerine yer verdi.

"MERMİLERİN SIYIRMA SESLERİ KULAKLARIMDA ÇINLIYOR"

Bugün aynı şey olsa hiç düşünmeden müdahale edebileceğini aktaran Sakartepe, “Allah’ım bir daha o günleri yaşatmasın, öyle hainlere fırsat vermesin. Rabbim bu yüce millete daim, esenlik nasip etsin." dedi.

Hayatta anıların insanın aklından hiç çıkmadığını ancak bunun, anının ötesinde bir duygu olduğunu belirten 15 Temmuz gazisi Aykut Sakartepe, "Her an her daim aklımızda. Taranma anındaki mermilerin sıyırma sesleri kulaklarımda çınlıyor. Aynı şey olsa hiç düşünmeden yine aynısını yaparım. Benim ismim Aykut, bin Aykut feda olsun, binlerce Aykut feda olsun, bu yüce millete, bayrağa devlete. Hiç düşünmeden çıkar aynı müdahaleyi yaparım” diye konuştu.

Bakan Soylu'dan 15 Temmuz mesajı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Soylu, mesajında, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 135 bin 916 operasyon yapıldığını belirtti.

15 Temmuz'da 350 milyar dolar kaybettik FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Milletin iradesine yapılan bu girişimin ekonomik faturası ağır oldu. Türkiye ekonomisinin güçlü altyapısı sayesinde hızla toparlanma yaşandı. Ancak darbe girişiminin ülkemize dolaylı olarak 350 milyar dolara mâl olduğu biliniyor.