Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da evlerinde pompalı tüfekle öldürülen Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri geçtiğimiz gün yaptığı operasyonda aralarında çiftin çocuklarının da olduğu 24 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı.

MAHKEMEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Sosyal medyada ise Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın kelepçelenerek götürüldüğü görüntüler yayınlandı. Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği öğrenilemedi.

DİKKAT ÇEKEN 'HATA YAPTIM' AYRINTISI

Ayrıca Dayanır'ın jandarma tarafından kelepçelenerek zırhlı araca götürüldüğü sırada muhabirlerin sorduğu soruya verdiği cevap dikkat çekti. Büyükşen çiftinin gelini Betül Büyükşen'in kuzeni Mehmet Ali Dayanır araca binerken muhabirin cinayetle alakanız var mı sorusuna "Hata yaptım " diye cevap verdi.

ÇİFTİN KIZLARI OLAY YERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, keşif ve yer gösterme için eve getirildi. A Haber'de yer alan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de yer aldığı keşifte, Büyükşen'e olay günü yaşananlar soruldu. Keşife, Büyükşen'in doktor olan ağabeyi Osman Büyükşen de katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince keşif sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yapılan keşfin ardından şüpheli Büyükşen, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.