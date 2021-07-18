Ş.K yönetimindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya'nın (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var Denizli'de iki aracın kafa kafa ya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
3 araç kazaya karıştı: Yaralılar var TEM otoyolu Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç yan yattı, kazada yaralananlar var