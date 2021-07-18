Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan Parmakdere köyünde bugün öğlen saatlerinde evlerinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki E.M. bir anda kayıplara karıştı. Paniğe kapılan aile birayleri hemen köylüleri il birlikte aramaya çıktı ama kendi çabaları bir işe yaramayınca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

EVİNİN 5 KİLOMETRE ÖTESİNDEKİ ORMANDA BULUNDU

Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramada E.M. köye 5 kilometre mesafede ormanlık alanda patika yolda buldu. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan E.M. ailesine teslim edildi.



Van'da 3 yaşındaki kayıp çocuk bulundu Van'ın Muradiye ilçesinde kaybolan kız çocuğu Mikail mezrasına 3 kilometre mesafede taşların arasına oturur vaziyette bulundu.



Kayıp çocuk kanepenin arkasında uyurken bulundu Hatay’ın Samandağ ilçesinde kaybolduğu düşünülen ve yüzlerce kişinin aradığı 5 yaşındaki çocuk, kendi evinde kanepenin arkasında uyurken bulundu.