Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram tatili nedeni ile memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde trafik yoğunluğunu artırdı.

KAMYON VE TIRLAR DA YOLU KİLİTLİYOR

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların yavaşlaması ya da sollama yapmak istemesi nedeniyle trafik yavaş seyrediyor.

Yoğun trafiğin, bayramın ilk gününde de devam etmesi bekleniyor.

TRAFİK EKİPLERİNDEN UYARI

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları için uyarıyor.

Avşa Adası'nda da bayram yoğunluğu yaşanıyor Balıkesir’in Marmara Denizi'nde yer alan Avşa Adası da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşın akınına uğradı

43 ilin geçiş güzergâhında bayram trafiği: Günlük 100 binin üzerinde araç geçiyor Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, uygulama noktasındaki bayram denetimine katılan Vali Yunus Sezer, Karadeniz, Doğu ve Akdeniz bölgelerine giden araçların birçoğunun kilit kavşağı kullandığını ifade ederek, bayram dolayısıyla günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiğini belirtti.