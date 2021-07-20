Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar yine iş başındaydı. Karabük'ten de 25 kasap kazara kendini doğrayarak hastanelik oldu. Karabük ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. İl ve ilçelerde el, bilek, kol ve bacak kısımlarından yaralanan 25 acemi kasap tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Aciller acemi kasaplarla doldu taştı... Yine kendilerini kesitiler Kurban bayramın ilk günü Türkiye'nin dört bir yanında aciller ve hastaneler, kurbanlarını kendileri kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu taştı.
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı. Kesim sırasında en fazla yaralanan sayısı, bin 153 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 301 kişiyle Bursa takip etti. Siirt, Sinop ve Tunceli’de ise bu konuda hastaneye başvuru olmadı.
Karabük'te 25 kasap kendini doğradı
Karabük'te Kurban Bayramı'nın ilk günü 25 acemi kasap kazara kendini doğrayarak hastanelik oldu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar yine iş başındaydı. Karabük'ten de 25 kasap kazara kendini doğrayarak hastanelik oldu. Karabük ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. İl ve ilçelerde el, bilek, kol ve bacak kısımlarından yaralanan 25 acemi kasap tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
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