Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji verilerine göre, Doğu Anadolu'da sıcaklığın, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

BÖLGE GENELİNDE PARÇALI VE AZ BULUTLU HAVA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu olacak.

Kurban Bayramının ikinci gününde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 40, Tunceli'de 38, Ağrı'da 36, Erzurum'da 35 ve Ardahan'da 31 derece olması ön görülüyor.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı MGM'den alınan bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı Meteoroloji Kurban Bayramı hava durumu ile ilgili son dakika uyarılarını yayınladı. İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ikinci ve üçüncü günü Marmara ve Karadeniz'de, dördüncü günü ise Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yer yer sağanak görüleceğini açıkladı.