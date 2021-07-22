Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Ovası’nda bulunan elektrik direğinden çıktığı iddia edilen kıvılcım Ekrem Doğruk’a ait buğday tarlasına sıçradı. Kıvılcımlar birden aleve dönüşürken, koca tarla alevler arasında kaldı.
Yangın sonunda 15 dönüm buğday tarlasını küle dönerken, yangına Gölpazarı itfaiyesine bağlı ekipler müdahale etti.
Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi Eskişehir’de tarladaki plastikleri yakmak için yakılan ateş, rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkınca 6 hektarlık çalılık alan yandı.