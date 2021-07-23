Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Akşam saatlerinde başlayan trafik gece yarısına kadar sürdü. Samsun-Ankara, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar tampon tampona ilerleyebildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar trafiğe kapatıldı.

Muğla'da trafik kilit, araç yoğunluğu bitmiyor Bayramı fırsat bilen vatandaşlar Muğla’ya akın etti. Kurban Bayramının üçüncü günü olmasına rağmen hala Muğla’ya yerli turist girişi devam ederken, karayollarında ve şehir içlerinde trafik kilitlendi.

Trafik kilit: Tatilciler yollara akın etti Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı.