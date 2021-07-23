Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleye hazırlandığı esnada evde bulunan Ahmet F. E. can havliyle balkona çıktı. Alevlerin büyümesi ile evde duramayan adam, vatandaşların korku dolu bakışları arasında balkondan sarktı. Alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F. E., dikkatli bir şekilde kendini balkona attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yüreklerin ağza geldiği anların atlatılmasının ardından vatandaşların alkışları arasında alevlerden kurtulan adam, ekiplerin gelmesini bekledi. Yaralı adam, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

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