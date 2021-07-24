Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesinde bulunan Emir Musa Parkı’nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanarak kavga çıktı. İki taraf daha sonra yatıştırılarak evlerine gönderildi.

Akşam saatlerinde aynı parkta iki komşu arasında yeniden tartışma yaşandı.

TÜFEK SAÇMALARI DEHŞET SAÇTI

Diğer aile bireylerinin de karıştığı sopalı ve silahlı kavgada Mustafa Aktaş, Zeki Tayyip T. Zekeriya A., Dursun R., Rasim A., Gülhan K. ve Fatma K., darp ve tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı.

İhbar üzerine kavganın yaşandığı parka çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Aktaş (30), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan ve tüfekle ateş ettiği ileri sürülen M.A. isimli kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Çobanların kavgasında kan aktı: 1 ölü Konya'da yabancı uyruklu bir çoban, kendisini darp ettiğini iddia ettiği başka bir yabancı uyruklu çobanı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.