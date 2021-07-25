Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’daki bir dağlık alanda meydana gelen moloz yangını itfaiye ekiplerince yapılan 1 saatlik müdehale sonucunda söndürüldü. Yangında çıkan dumanların gökyüzünü kaplamasının ardından, bölgede güneş kızılımsı bir görüntüye büründü.

YANGININ SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’ndeki dağlık alanda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Molozların bulunduğu alanda rüzgarın etkisiyle bir anda alevler yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen itfaiye ile bir kepçe, alevlere müdahalede bulundu. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeden güneş kızılımsı bir görüntü aldı.

Yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın güneşi kızıla çevirdi Mersin'de başlayan ve yakın yerleşim yerlerine kadar tehdidini arttıran orman yangını, ortaya çıkardığı yoğun duman sonrası güneşin kızıla dönmesine sebep oldu.