Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barda gece meydana gelen olayda 2 kişi bodyguard tarafından öldürülmüştü, flaş bir gelişme yaşandı. Barda çıkan kavgada silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) bodyguard tarafından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.
Polis olay yerinde 9 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen barda görevli bodyguard Yaşar M. (29), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Yaşar M. polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yaşar M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'da komşuların feci sonu! Peş peşe can verdiler Samsun'un Tekkeköy ilçesinde elim bir olay yaşandı. İki komşu, 3 katlı apartmanın çatısından aşağı düştü.
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek yürüyüşe çıkan 6 kişilik genç grubu, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından ve belinden yaralanan 2 genç, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bar kavgasında 2 kişiyi öldüren bodyguard tutuklandı
Samsun’da meydana gelen olayda bardaki kavga sırasında silahla 2 kişiyi öldüren bodyguard tutuklandı.
Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barda gece meydana gelen olayda 2 kişi bodyguard tarafından öldürülmüştü, flaş bir gelişme yaşandı. Barda çıkan kavgada silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) bodyguard tarafından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.
Etiketler : samsun,bodyguard,bar kavgası,