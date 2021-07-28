Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle mahallede birçok yer beyaza büründü.
SEL VE TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ
Dolunun erimesiyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Sel ve taşkın nedeniyle tarımla ilgilenen vatandaşın ekin alanlarına büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.
Amasya'yı dolu vurdu! Seralar ve çatılar delik deşik oldu Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu, seraları ve çatıları deldi. Çatıdan sızan güneş ışıkları ise yaşananları gözler önüne serdi.
Dolu bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü Ardahan’da aniden bastıran dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu sonrası araçlar yolda kaldı.