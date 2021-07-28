Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve birçok yerleşim bölgesine de sıçrayan yangın nedeniyle Kalemler Güneylik mevkiinde çiftlik evleri boşaltıldı.

Çiftlik evlerinde yaşayan vatandaşlar, evlerinden ayrılmadan önce her durumu değerlendirerek bahçelerinde bulunan sulama fıskiyelerini açarak bölgeyi terk etti.

Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı.

MEZARLAR TAHRİP OLDU

Bölgede bulunan mezarlar yangında tahrip olurken, muz seraları da büyük zarar gördü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının evlerine sıçramaması için su dolu kovalarla alevlere müdahalede bulunuyor.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı.