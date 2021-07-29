Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi ile Başkale ilçesinde bağlı Albayrak Mahallesi bölgesinde etkili olan yağışlardan dolayı bir çok araç ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağmurla birlikte dağlardan inen kayalar ve çamur kütleleri yolları ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin başlattığı çalışmalarla birlikte kapanan birçok nokta tekrar temizlenerek ulaşıma tekrar açıldı.

BİRÇOK HAYVAN TELEF OLDU

Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı birçok hayvanın da telef olduğu belirtildi. Karayolları ekipleri yola çıkacak sürücüleri mecbur olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyanırken vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Ordu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Ordu'nun Fatsa ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı MGM'den alınan bilgiler neticesinde, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gerçekleşeceği öngörülüyor.