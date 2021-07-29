Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Denizli'de yaşandı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs kardeşi tarafından ölmüş halde bulundu. Şahsız cesedinin evlerinin yakınlarındaki bir barakada bulunduğu öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Edinilen bilgiye göre; 46 yaşındaki Abdurrahman Doğu kardeşiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Kardeşi tarafından birgün boyunca çevrede aranan Doğu, evinin yakındaki barakada ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede ölüm nedeninin dışarıdan belli olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede yaptığı olay yeri inceleme çalışmasının ardından Doğu'nun candız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.