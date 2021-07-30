Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tavşanlı'dan Emet istikametine giden E.M. idaresindeki asit tankeri ile Derecik köyü yönüne seyreden olan O.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan G.K. ve G.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ASİT İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Kaza nedeniyle yere dökülen asit için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Devrilen tanker ve dökülen asit nedeni ile yol bir müddet trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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