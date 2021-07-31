Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangınlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının bazıları henüz söndürülemedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

98 YANGININ 88'İ KONTROL ALTINDA

28-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 98 orman yangının 88’i kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı 28-31 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesinde; çıkan 98 orman yangınından 88’inin kontrol altına alındığını, 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Adana'da 20 yangından 1’i, Osmaniye'de 4 yangından 1’i, Antalya'da 12 yangından 3'ü, Mersin'de 7 yangından 3'ü ve Muğla'da 5 yangından 2'si devam ediyor.

İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Edirne ,Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Aydın, Bitlis, Çanakkale, Çorum ve Isparta yangınları kontrol altına alındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarında kirli iş birliği Esad rejimi istihbaratı el-Muhaberat ile terör örgütleri PKK, DHKP-C ve Acilciler militanlarının, 17 gün önce gizlice bir araya gelerek orman sabotajları için iş birliği yaptıkları belirtildi.

Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu Muğla Fethiye'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlardan da destek geldi.