Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde intihar girişimi ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 katlı bir binanın ikinci katında balkona çıkan Mustafa Arı (30) evin ön tarafında bulunan dikenlik alana atladı. Bir süre acı içerisinde çığlıklar atan genci, atladığı yerden çıkarmak için ekipler seferber oldu.

"ÖLMEDİM BE" DİYE BAĞIRDI

Dikenlerin içinden "Kafamı kaldıracak halim yok, ambulans gelsin" diye seslenen genci, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. "Ölmedim be" diye bağıran Mustafa Arı, merdivenden iner inmez sigara yaktı.

'SPEEDY MUSTAFA' OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Arı'nın, 'Speedy Mustafa' lakabıyla tanındığı ve geçmiş yıllarda karıştığı olaylar ve söylediği sözlerle fenomen olduğu öğrenildi.

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