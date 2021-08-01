Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aladağ'da ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve İmamoğlu ilçesine de sıçrayan yangın dün kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Topallı Mahallesi’nde 20 ev yandı, 8 hayvan ise telef oldu. Yangından geriye ailelerin acılı hikayeleri kaldı.

"BİR UYANDIK Kİ HER TARAFI ALEVLER SARMIŞ"

Evleri tamamen küle dönen 55 yaşındaki Hatice ve 59 yaşındaki Mustafa Cilgörüzoğlu çifti de bu ailelerden birisi. Hatice Cilgörüzoğlu, "Bir uyandık ki her tarafı alevler sarmış. Askerler geldi, 'Mallarınızı bırakın, canınızı kurtarın, gidin. Yapacağımız bir şey kalmadı' dedi. Bizler de öyle yaptık, gittik. O nedenle evimizin yandığını falan hiç göremedik. Tüplerimiz patlamış. Çok korktuk. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki malımız ve canımız sağ. Onun için çok mutluyuz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"ALLAH DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESİN"

4 büyükbaş hayvanı yangında telef olan, ahırı da kullanılamaz hale gelen Mahmut Gül (59), "Uykudaydık, komşulardan birisi 'yangın geliyor' diye söyledi. Biz de traktörü aldık kaçtık. Sığırların bağırmasına ben geri geldim. Yapacak bir şey yoktu zaten. 4 büyükbaşım vardı, 4’ü de telef oldu. Ahır da çöktü ve kullanılamaz hale geldi. Allah düşmanım başına vermesin" ifadelerini kullandı.

"BURADA ÖLMEK İSTİYORDUM AMA OLMADI"

Baba yadigarı evi yangında küle dönen Bahri Ceren (57) ise canlarını zor kurtardıklarını anlatarak, "Yarım saat içerisinde alevler buraya kadar geldi. Bizim ev babadan kalma. Baba yadigarı ev yandı. Benim için manevi değeri çok olan bir evdi. Bu evde doğdum, büyüdüm ve ölmek istiyordum ama kısmet değilmiş. Olmadı. Evin orta kısmı da çöktü zaten. Yardım olursa seviniriz, yoksa da yapacak bir şey yok" dedi.

Bodrum, Silifke ve Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alındı Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Aynı zamanda Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangınların da kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman yangınıyla savaşta başarılı bir sınav veriliyor Türkiye, 4 günde 107 aynı noktada çıkan orman yangınının 98’ini kontrol altına alarak, alevlere karşı savaşta büyük bir başarı gösteriyor.