Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Bakımı bilmeyenlerin gözünü korkutur. Ancak kuralları bilirseniz bu çiçeği uzun süre sağlıklı tutabilirsiniz. Pencere önü çiçeği olarak tabir edilen orkide gün ışığı olan her yeri çok sever. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise güneş sevdalısı orkidenizi güneş ışığına dik açıyla maruz bırakmamaktır… Yerini seven orkide hemen büyüyüp serpilecektir. Bunu anlamanın en kolay yolu ise yeşil yapraklarının gün ışığına eğilimini gözlemlemektir. Soğuğu sevmeyen bu bitki için saksı tercihiniz de oldukça önemlidir. Şeffaf tercih edeceğiniz saksılar kökleri için oldukça yararlıdır. Diğer bitkilerden ayrı özel bir toprağı olan orkidenizi köklerini çürütmeden sulama yapmalısınız. Solan çiçekleri

ise sizi korkutmasın, kendiliğinden düşecek ve tekrar tekrar tomurcuk verecektir.

İzinsiz toplanan 346 orkideye 160 bin TL ceza Antalya'da 2 türe ait orkideleri kök ve çiçekleriyle birlikte topladığı tespit edilen 2 kişiye toplam 160 bin 930 TL idari para cezası işlemi uygulandı toplanan 346 adet orkideye el konuldu.

Çiçek açan "yabani orkideler" görsel şölen sunuyor Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyir etmesiyle çiçek açan yabani orkideler görsel bir şölen sunuyor.