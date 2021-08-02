Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin birçok yerinde meydana gelen yangınlar sonrası önlem amacıyla yeni kararlar alınıyor. Birçok ilde ormanlara giriş yasağı ve mangal kısıtlaması gibi kararlar alınmıştı. Gaziantep Valisi Davut Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla araç lastiği vb. unsurları yakanlara 402 bin 385 lira para cezasının uygulanacağını ifade etti.

"DAHA HASSAS TAKİP ETME DURUMUNDAYIZ"

Yasakları uygulama konusunda da hassas olacaklarını belirten Vali Gül, "Bildiğiniz gibi hassas bir dönemden geçiyoruz. Yapılması yasak olan fakat uygulamada çok dikkat edilmeyen konuları bu süreçte daha hassas takip etme durumundayız. Bu vesileyle araç lastiği vb. yakanlara 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 402 bin 385 TL idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'deki yangın kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, en son olarak Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Şu ana kadar 118 yangının söndürüldüğünü belirten Pakdemirli, 7'sisin ise sürdüğünü söyledi.

Katar'dan Türkiye'ye "yangın" desteği: Arama kurtarma ekibi yolladılar Katar, Türkiye'de birçok ilde çıkan yangınlara destek olmak için arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi.