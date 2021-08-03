Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayakkabıcılık yapan 50 yaşındaki Necati Uysal, Covid-19 yüzünden geçtiğimiz kasım ayında annesini kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Uysal, kendisine aşı hakkı gelince hemen aşısını vuruldu. Daha sonra çevresinde aşı kararsızlığı yaşayan ve aşı olmayı düşünmeyen arkadaşlarını da ikna çalışmalarına başladı. Yakınlarına annesinin kaybını ve birçok kişinin genç olmasına rağmen yoğun bakıma alınabildiğini anlatan Uysal, birçok arkadaşını da ikna ederek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine aşıya getirdi. Elli yaşındaki Necati Uysal “Salgının ilk dönemlerinde kaybettim annemi o zaman aşı çıkmamıştı. Çıksaydı biz hemen olurduk. Yoğun bakımlar aşı olmayan hastalarla dolu. Bayramdan önce aşı karşıtı bir arkadaşım ölümden döndü. Anne acısı yaşadım, arkadaş ve akraba acısı yaşamak istemediğim için kollarından tutup gerekirse zorla aşı olmaya getiriyorum” dedi. Aşı karşıtlığına yönelik ikna çalışması yaptığını anlatan Uysal, aşının salgında hayati önem taşıdığını ifade ederek bütün vatandaşları aşı olmaya davet etti. Aşı olmakla ilgili endişe taşıdığını söyleyen, arkadaşının açıklamalarıyla aşı olmaya karar verdiğini belirten Serkan Bilecan “Kolumdan tuttu getirdi, sağ olsun iyi ki yapmış. 10-15 kişiyi aşıya getirmiş” şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya İstanbul'un aşılamadaki son durumunu paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ildeki aşılanma durumunun son halini paylaşarak, birinci doz yaptıranların yüzdesinin 63,1'e ulaştığını duyurdu.