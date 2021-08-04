Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır” ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILAR CEZALANDIRILACAK

Bakan Muş paylaşımında, Türkiye’nin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak her türlü suiistimalin cezasız kalmayacağını ve fırsatçıların cezalandırılacağını belirterek, “Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır” dedi.

34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 160’sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'deki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmalarında yaklaşık 5 bin 250 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Orman yangınlarında son gelişmeler Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. OGM'den yapılan son açıklamaya göre 6 ilde, 11 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin söndürme çalışmaları sürüyor.