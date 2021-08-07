Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden olay Tekirdağ'da yaşandı. 6 yaşındaki çocuk maç yapmak üzere arkadaşlarıyla futbols ahasına gitti. Olacaklardan habersiz olan çocuklar maça başladıkları esnada kahreden bir olay gerçekleşti. 6 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan 6 yaşındaki Tarık D’nin üzerine henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden çıkan kale direği devrildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Tarık D. daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarık D. kurtarılamadı.

Bölgeye gelen polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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