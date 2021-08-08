Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile’de rüzgarlı hava ve sağanak yağış beklenmesi üzerine kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamayla saat 09.00 itibariyle gün boyu denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “08 Ağustos Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Kaymakamlığımızca 08 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı Şile'de denize giren ve dalgalara kapılıp kaybolan 5 kişiden biri kurtarıldı, birinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Şile ve Sarıyer'de denize girmek havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle yasaklandı.

Şile'de denizde kaybolan son kişinin cansız bedeni bulundu Şile'de yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan 5 kişiden sonuncunun cansız bedenine ulaşıldı.