Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Osmaniye'de meydana geldi. Bulvar üzerindeki bir iş yerinin önünde hareketsiz yatan genci gören vatandaşlar, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler söz konusu şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

ÖLEN ŞAHSIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Rızaziye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bir işyerinin önünde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ,yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin Mustafa İnaltekin olduğu belirlendi. Gencin cesedi hastaneye kaldırılırken polis Mustafa İnaltekin’in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.

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