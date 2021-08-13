Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir kaç gündür meteorolojiden Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak yağış için uyarılar geliyordu. Gece geç saatlerden itibaren başlayan şiddetli yağışlar Ordu başta olmak üzere Rize ve Artvin'de de etkili oldu.

ORDU:YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gün içinde aralıklarla görülen ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında, caddelerde ve ara yollarda yükselen yağmur suları, insanları tedirgin etti. Kısa sürede debisi yükselen yağmur suyu, ilçenin birçok noktasında bulunan iş yerlerine dolarak hasara neden oldu.

Esnaflar, birbirlerine destek çıkarak iş yerlerini sulardan temizlerken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da taşkınlar nedeniyle oluşan su birikintisi, trafiğin durmasına neden oldu. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan ilçede sağanak yağış devam ederken, belediye, karayolları ve ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları ve tedbirleri sürüyor.

RİZE: DERELER TAŞTI, HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

Rize’de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

Çayeli ilçesine bağlı Kestanelik, Karaağaç, Derecik Güzeltepe Köyü’nde derenin taşması sonucu heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Beyazsu Köyü’nde ise derenin getirdiği heyelan köprünün yıkılmasına sebep oldu. Rize İl Özel İdare Ekipleri tarafından tıkanan dere yatağının açılmasıyla olası bir su baskınının önüne geçildi. Yine Beyazsu köyünde debisi artan derenin suları dere yatağında bulunan cami lojmanının duvarlarına çarptı. Çevre sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı.

ARTVİN: DERELER TAŞTI, YOLLAR ÇAMURLA KAPLANDI

Uyarıların ardından Artvin’de de beklenen yağışlar başladı. Şavşat ilçesinin Armutlu mahallesinde yağmur etkisiyle taşan dere yolları çamura buladı. Bazı köylerde tarım arazileri zarar görürken, yağışın durmasıyla hayat normale döndü.

Öte yandan Yusufeli ilçesinde etkili olan yağış Evren mahallesinde bulunan derenin taşmasına sebep oldu. Taşan dere karayolunu ulaşıma kapatırken, bir kamyon ve sürücüsü taşan derenin ortasında mahsur kaldı. Aracını hareket ettiremeyen sürücünün yardımına Yusufeli Belediyesi ekipleri koştu. Kamyon bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi. Ekipler iki ayrı ilçede de çalışmalarını sürdürdüğünü öğrenildi.

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kritik uyarı geldi. Bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yarın günün ilk saatleri itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan da bölge için uyarı geldi.

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