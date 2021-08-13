Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu ANS Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tırdan yola yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki mermer blok düştü.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Olayın hemen ardından karayolundan geçen sürücüler yol ortasında duran devasa mermer bloğu görenler önce şaşırdı ardından polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise karayolunda güvenlik önlemi alarak, yoldaki trafiği tek şeritten sağladı.

Mermer blok sonrasında bölgeye çağrılan vinç yardımı ile bir kamyona yüklenerek düştüğü yerden kaldırıldı. Polis mermer blokun hangi araçtan düştüğünün belirlenmesi için inceleme başlattı.

Öte yandan, mermer bloğun düştüğü esnada tırın arakasında başka bir aracın olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

TIR'dan konteyner böyle düştü...Faciadan dönüldü...O anlar böyle görüntülendi Bursa'da seyir halindeki TIR'ın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da yaya bulunmaması faciayı önledi.

Feci ölüm! TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kaldı Sakarya'nın Hendek ilçesindeki odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü Mustafa Soyalp (40), yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.