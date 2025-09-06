Böyle mezar görülmedi! Yıllar içinde çürüyüp kaybolacak... Vasiyeti bile hazır

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Giresun'da 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, ölmeden önce kendisine mezar yaptırdı. Pekdemir, doğaya saygısından yaptırdığı ahşap mezarın yıllar içinde kaybolacağını söylerken, çocuklarına vasiyet bıraktığını da ifade etti.

Giresun'da yaşayan Tuncel Pekdemir, mermer mezarların yıllarca kaybolmadığını ve tarım alanlarını daralttığını vurguladı. Örnek olması için ahşaptan bir mezar yaptıran Tuncel, ahşap kaide üzerine "Mezarım mermer, demir, beton değil, ağaçtan olsun. Sevenlerim unutunca toprak da unutsun" yazdırdı.

"MEZARIM 3-5 SENE İÇİNDE ÇÜRÜYÜP KAYBOLACAK"

Mezarın zamanla çürüyerek toprağa karışmasını isteyen Pekdemir, "Herkes çevreden gördüğünü yapıyor, mermer mezar yapıyor ama bunlar tarım arazilerini tüketiyor. Benim vasiyetim, doğaya ve tarım alanlarına saygılı bir örnek olması. Mezarım 3-5 sene içinde çürüyüp kaybolacak. Üzerinde ağaçlar, meyveler büyüsün, fındık bahçeleri açılsın. Mermer mezar uzun ömürlü ama kimse uğramıyor, tarım arazileri yok oluyor. Benim mezarım örnek olsun istedim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINA VASİYET BIRAKTI

Çocuklarına vasiyet de bıraktığını anlatan Pekdemir, "Çocuklarıma söylediğim gibi mezarımın bir tarafına 'Sonsuz olan Allah'tır, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Ölüm bana dünyadan gelen en güzel haber. Ölüm güzel olmasa ölür müydü peygamber?' diye yazdırdım ama henüz mezarıma koydurmadım" diye konuştu.

