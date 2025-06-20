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Kendisi için mezar kazdırdı, ertesi gün o mezara gömüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bingöl, Ölüm, Mezar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl'de 1 kişi, aile kabristanında kendisi için mezar kazdırdı. Ertesi gün fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden şahıs, kazdırdığı mezara gömüldü.

3 gün önce İstanbul'dan yakınlarını ziyaret etmek üzere Bingöl'ün Solhan ilçesine gelen Muzaffer Diken, aile kabristanına giderek kendisi için mezar kazdırdı.

Mezar kazdırırken o anları cep telefonu ile kaydeden Diken, arkadaşı olan Hidayet Döner'in iş yerinde görüntüleri yakınlarına da izletti. Muzaffer Diken, bir gün sonra fenalaşarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kendisi için mezar kazdırdı, ertesi gün o mezara gömüldü - 1. Resim

Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diken'in cansız bedeni, kendisi tarafından kazdırılan mezarlığa defnedildi.

Kendisi için mezar kazdırdı, ertesi gün o mezara gömüldü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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