Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı!
Teşkilat ne zaman başlıyor merak ediliyor. TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tims&B Productions tarafından hazırlanan yapım, ilk bölümü 7 Mart 2021’de yayımlandığından bu yana aksiyon, istihbarat ve dram türlerinde seyirci ile buluşuyor.
Teşkilat ne zaman başlıyor sorusu sezon finalinden beri gündemde! Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev yapan özel bir ekibin hem operasyonlarını hem de kişisel hayatlarını konu alan Teşkilat dizisi 6. sezonuyla Pazar akşamları ekranlarda olacak. Set hazırlıkları ve senaryo çalışmaları tamamlanan dizinin, izleyiciyi aksiyon dolu sahneler ve sürpriz gelişmelerle buluşturması bekleniyor.
TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TRT 1’in beğenilen dizisi Teşkilat, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin altıncı sezonunun 28 Eylül 2025 Pazar günü yayınlanması bekleniyor. Yayın günü olarak Pazar planlanırken, kanal yönetimi tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.
TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?
Yeni sezon çekimlerinin Eylül ayının ilk haftalarında başlaması öngörülüyor. Dizinin önceki sezonları gibi bu sezon da aksiyon teması ön planda olacak. Set çalışmalarında sahne tasarımları ve operasyon sahneleri ile ilgi gören Teşkilat dizisi için geri sayım başladı.
TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Teşkilat Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev yapan özel bir ekibi konu alıyor. Dizide, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçen ve “yer altına inen” bir grup vatanseverin hikayesi anlatılıyor.
TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?
Tolga Sarıtaş - Altay Yalçındağ
Rabia Soytürk - Hilal Turhantürk
Yunus Emre Yıldırımer - Korkut Sönmezay
Serdar Yeğin - Uzay Çelenkli
Murat Han - Hamdi Karaçay
Tuvana Türkay - Kate
Adnan Biricik - Akif Batı
Erkan Petekkaya - Ejder Tangöz
Ali İl - Ferman
Melisa Akman - Nazlı Hisarca
Özgür Koç - Levent
Özlem Maden - Güniz Karaçay
Jessica May - Mathilda
Bilgi Nur Aydoğmuş - Linda
Atilla Saral - Nazım Tuna
Gizem Sevim - Sultan
Yeliz Şar
Eski Başroller ve Diğer Karakterler
Deniz Baysal Yurtcu - Zehra Balaban
Çağlar Ertuğrul - Serdar Kılıçarslan
Murat Yıldırım - Ömer Atmaca
Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy / Tuna
Mesut Akusta - Mete Yücesoy
Ezgi Eyüboğlu - Ceren Özdoğa (Ayşe Gür)
Tuncer Salman - Hakkı Dayı
Ezgi Şenler - Pınar Gümüş
Nihat Altınkaya - Hulki Gürbüzoğlu
Yavuz Bingöl - Adem Seyhan
Mehmet Usta - Zayed Fadi
Ahmet Uğur Say - Gürcan Yücesoy
Atılay Uluışık - Sermet
Gürkan Uygun - Yıldırım Koral / Efkar (Hasan Atmaca)
Turgut Tunçalp - Halit Gür
Hakan Boyav - Tövbekar (Sadık Özmertli)
Levent Can - David Hartley
Yunus Narin - Francis Hoffmanner
Zeynep Tuğçe Bayat - Siyah İnci (Suzen)
Ceyhun Mengiroğlu - Cihangir Erdemsoy
Emir Benderlioğlu - Anton
Ebru Şam - Scarlet / İsis
İlker Kızmaz - Gökhan Kargı / Horus
Burak Demir - Kaptan
Ali Burak Ceylan - Nedim
İlker Aksum - Kambur
Selin Genç - Sena Dağlıkar
Tuğçe Açıkgöz - Gizem Kırcalı
Cengiz Bozkurt - Çetin Erdemsoy
Sarp Levendoğlu - İbrahim Karahoca (Pehlivan)
Eren Hacısalihoğlu - Sedat Karaçay
Ushan Çakır - Makinist
Gizem Güneş - Selen Yalçındağ
Merve Çağıran - Sofia
Murat Aygen - Tufan Yalçındağ