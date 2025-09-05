Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı!

Teşkilat ne zaman başlıyor sorusu sezon finalinden beri gündemde! Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev yapan özel bir ekibin hem operasyonlarını hem de kişisel hayatlarını konu alan Teşkilat dizisi 6. sezonuyla Pazar akşamları ekranlarda olacak. Set hazırlıkları ve senaryo çalışmaları tamamlanan dizinin, izleyiciyi aksiyon dolu sahneler ve sürpriz gelişmelerle buluşturması bekleniyor.

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1’in beğenilen dizisi Teşkilat, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin altıncı sezonunun 28 Eylül 2025 Pazar günü yayınlanması bekleniyor. Yayın günü olarak Pazar planlanırken, kanal yönetimi tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezon çekimlerinin Eylül ayının ilk haftalarında başlaması öngörülüyor. Dizinin önceki sezonları gibi bu sezon da aksiyon teması ön planda olacak. Set çalışmalarında sahne tasarımları ve operasyon sahneleri ile ilgi gören Teşkilat dizisi için geri sayım başladı.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev yapan özel bir ekibi konu alıyor. Dizide, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçen ve “yer altına inen” bir grup vatanseverin hikayesi anlatılıyor.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Sarıtaş - Altay Yalçındağ

Rabia Soytürk - Hilal Turhantürk

Yunus Emre Yıldırımer - Korkut Sönmezay

Serdar Yeğin - Uzay Çelenkli

Murat Han - Hamdi Karaçay

Tuvana Türkay - Kate

Adnan Biricik - Akif Batı

Erkan Petekkaya - Ejder Tangöz

Ali İl - Ferman

Melisa Akman - Nazlı Hisarca

Özgür Koç - Levent

Özlem Maden - Güniz Karaçay

Jessica May - Mathilda

Bilgi Nur Aydoğmuş - Linda

Atilla Saral - Nazım Tuna

Gizem Sevim - Sultan

Yeliz Şar

Eski Başroller ve Diğer Karakterler

Deniz Baysal Yurtcu - Zehra Balaban

Çağlar Ertuğrul - Serdar Kılıçarslan

Murat Yıldırım - Ömer Atmaca

Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy / Tuna

Mesut Akusta - Mete Yücesoy

Ezgi Eyüboğlu - Ceren Özdoğa (Ayşe Gür)

Tuncer Salman - Hakkı Dayı

Ezgi Şenler - Pınar Gümüş

Nihat Altınkaya - Hulki Gürbüzoğlu

Yavuz Bingöl - Adem Seyhan

Mehmet Usta - Zayed Fadi

Ahmet Uğur Say - Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık - Sermet

Gürkan Uygun - Yıldırım Koral / Efkar (Hasan Atmaca)

Turgut Tunçalp - Halit Gür

Hakan Boyav - Tövbekar (Sadık Özmertli)

Levent Can - David Hartley

Yunus Narin - Francis Hoffmanner

Zeynep Tuğçe Bayat - Siyah İnci (Suzen)

Ceyhun Mengiroğlu - Cihangir Erdemsoy

Emir Benderlioğlu - Anton

Ebru Şam - Scarlet / İsis

İlker Kızmaz - Gökhan Kargı / Horus

Burak Demir - Kaptan

Ali Burak Ceylan - Nedim

İlker Aksum - Kambur

Selin Genç - Sena Dağlıkar

Tuğçe Açıkgöz - Gizem Kırcalı

Cengiz Bozkurt - Çetin Erdemsoy

Sarp Levendoğlu - İbrahim Karahoca (Pehlivan)

Eren Hacısalihoğlu - Sedat Karaçay

Ushan Çakır - Makinist

Gizem Güneş - Selen Yalçındağ

Merve Çağıran - Sofia

Murat Aygen - Tufan Yalçındağ