Jel tırnak yasaklandı mı, kalıcı oje zararlı mı? Avrupa Birliği’nden kalıcı jel oje uyarısı!

Jel tırnak yasaklandı mı, kalıcı oje zararlı mı sorularının cevapları merakla araştırılmaya başlandı. Dermatologlar, yalnızca TPO değil, jel manikür sürecinde kullanılan UV ve LED lambaların da risk barındırdığına dikkat çekiyor. Uzun süreli UV maruziyeti, cilt yaşlanması, leke oluşumu ve DNA mutasyonları yoluyla deri kanseri ihtimalini artırabildiği öne sürülüyor.

JEL TIRNAK YASAKLANDI MI?

Avrupa Birliği, jel tırnak uygulamalarında kullanılan TPO (trimetilbenzoil difenilfosfin oksit) maddesini yasakladı. 1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe giren karar, güzellik salonlarında ve kuaförlerde yaygın olarak kullanılan birçok jel oje ürününü doğrudan etkiledi.

TPO’nun doğurganlık sorunları ve kanser riski ile bağlantılı olabileceği yönündeki bulgular nedeniyle yasaklar gündeme geldi. Yalnızca TPO içeren ürünler için geçerli olan yasak doğrudan jel tırnak uygulamaları için geçerli değil.

JEL OJE YASAK MI?

Jel ojelerin tümü yasaklanmadı. Avrupa Birliği yalnızca TPO isimli kimyasalı içeren formüllerin kullanımını durdurdu. Jel ojenin UV veya LED ışık altında sertleşmesini sağlayan fotobaşlatıcı görevindeki TPO'nun içerdiği jel oje ürünleri yasaklanmış oldu.

Avrupa'da artık markaların TPO’suz alternatifler üretmesi zorunlu hale geldi. ABD’de ise TPO içeren ürünler hala serbestçe satılabiliyor. İngiltere’nin ise 2026 yılı sonunda aynı yasağı uygulamaya koyacağı açıklandı.

KALICI OJE YASAKLANACAK MI?

Kalıcı ojelerin tümden yasaklanmadığı belirtildi. Avrupa Birliği’nin kararı, yalnızca belirli bir kimyasal içeriğe yönelik alındı. Kalıcı oje uygulamaları bundan sonra da devam edecek ancak ürünlerin TPO içermemesi gerekiyor.

KALICI OJE ZARARLI MI?

Uzmanlar uzun süre dayanıklılığı sayesinde son yıllarda en çok tercih edilen manikür yöntemlerinden biri haline gelen kalıcı ojelerin bazı riskler barındırabileceğini belirtiyor.

Kalıcı oje işlemlerinde kullanılan kimyasallar ve sık yapılan törpüleme, tırnak yüzeyini inceltebilir ve zamanla tırnakların kırılgan hale gelmesine yol açabilir. Bilhassa uygulama sırasında UV veya LED ışıklara maruz kalmak, cilt üzerinde erken yaşlanma belirtileri, lekelenme ve uzun vadede deri kanseri riskini artırabilecek etkilere neden olabilmekte.

PROTEZ TIRNAK TIRNAĞA ZARAR VERİR Mİ?

Protez tırnak, estetik görünüm ve uzun süre kalıcılık sunduğu için günümüzde ciddi oranda popüler hale geldi.

Doğru şekilde yapılmadığında veya sürekli tekrarlandığında tırnak sağlığı üzerinde olumsuz etkiler görülebildiği uzmanlarca belirtildi.

Uygulama sırasında yapılan yoğun törpüleme, tırnağın doğal yapısının incelmesine neden olabiliyor. Ayrıca kullanılan akrilat bazlı maddeler, tırnak çevresindeki deride tahriş ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir.