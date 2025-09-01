Fransa'da kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasaklandı! Bakanlar dahil tüm memurlar milli uygulama Tchap'i kullanacak

Fransa hükümeti, kamu görevlilerinin WhatsApp ve Telegram gibi popüler mesajlaşma uygulamaları yerine devletin geliştirdiği güvenli mesajlaşma servisi Tchap’i kullanmalarını zorunlu kıldı. Genelgeye göre uygulama, 1 Eylül’den itibaren tüm kamu çalışanları için zorunlu oldu.

FRANSIZ BAŞBAKAN'DAN GÜVENLİK VURGUSU

Genelgede, Başbakan François Bayrou, Bakanlıklar Arası Dijital Direktörlük (Dinum) tarafından geliştirilen Tchap'ın profesyonel iletişimde güvenliğin artırılması amacıyla tercih edilmesini istedi. Bayrou, ana mesajlaşma uygulamalarının “profesyonel ortamda tüm güvenlik garantilerini sağlamadığını” belirterek Tchap kullanımının önemini vurguladı.

Konuya ilişkin Fransız yetkililer de, WhatsApp'ı ABD, Telegram'ı ise Rusya istihbarat servisleriyle ilişkili olmasından dolayı kullanımdan kaldırdıklarını söyledi.

TCHAP 300 BİN KULLANICIYI AŞTI

Hükümete göre, şu anda 300 binden fazla kamu görevlisi Tchap’ı profesyonel iletişim için kullanıyor. Servis, kullanıcıların iletişimlerinin ele geçirilme ve siber saldırılara maruz kalma riskini azaltmayı hedefliyor. Bu sayede kamu kurumlarının bilgi güvenliği artırılmış olacak.

ÖNCEKİ DENEYİMLER: OLVİD

Kasım 2023’te eski Başbakan Elisabeth Borne, bakanlar ve kabine üyelerinin Fransız siber güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen şifreli mesajlaşma hizmeti Olvid’i kullanmalarını talep eden bir genelge yayımlamıştı. Genelgeye göre Olvid hâlihazırda bakanlık yetkilileri tarafından kullanılabiliyor.

WHATSAPP VE TELEGRAM'A KARŞI UYARI

Başbakanlık, WhatsApp ve Telegram gibi tüketici odaklı uygulamalarda olası güvenlik açıklarına dikkat çekti. Yetkililer, kamu çalışanlarının profesyonel iletişimde güvenliğini sağlamak amacıyla Tchap gibi devlet destekli ve şifreli mesajlaşma servislerini kullanmasının önemini bir kez daha vurguladı.