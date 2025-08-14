Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Telegram ve WhatsApp'a 'terör' gerekçesiyle kısıtlama kararı

Telegram ve WhatsApp'a 'terör' gerekçesiyle kısıtlama kararı

Kaynak: Agence France-Presse
- Güncelleme:
Telegram ve WhatsApp&#039;a &#039;terör&#039; gerekçesiyle kısıtlama kararı
Dünya Haberleri  / Agence France-Presse

Rusya, suçla mücadeleyi gerekçe göstererek WhatsApp ve Telegram'daki sesli aramalara kısıtlama getirdi. Yetkililer, platformların dolandırıcılık ve terör faaliyetlerinde kullanıldığını savunurken, şirketler kullanıcı gizliliğini koruma vurgusu yaptı.

Rusya, popüler mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan sesli aramalara sınırlamalar getirdiğini duyurdu. Ülkenin iletişim düzenleyici kurumu Roskomnadzor, bu adımın suçla mücadele kapsamında atıldığını belirtti.

Devlet destekli haber ajansları RIA ve TASS’ın aktardığına göre Roskomnadzor, “Bu yabancı mesajlaşma hizmetlerinde suç faaliyetleriyle mücadele amacıyla sesli aramalara yönelik kısmi kısıtlamalar uygulanacaktır” dedi.

"TELEGRAM'DA AJAN TOPLANIYOR" İDDİASI

Kurum, WhatsApp ve Telegram gibi platformların son zamanlarda dolandırıcılık, şantaj ve terör faaliyetlerine insan kazandırmak gibi eylemler için kullanıldığını iddia etti. Özellikle güvenlik birimleri, Telegram’ın Ukrayna tarafından Rusya içinde sabotaj eylemleri ve ajan toplama amacıyla kullanıldığını sık sık öne sürüyor.

Rus yetkililer, bu uygulamaların yalnızca mali suçlarla ilgili değil, aynı zamanda "terörizm" kapsamına giren faaliyetlerin soruşturulmasında da kolluk kuvvetlerine veri sağlamak zorunda olması gerektiğini savunuyor. Moskova, yabancı mesajlaşma servislerinden, Rusya’nın yasal düzenlemelerine tam uyum göstermelerini talep ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dijital Gelişim Bakanlığı, “Uygulamalar, Rus hukukuna uygunluk sağladıktan sonra sesli arama hizmetlerine yeniden erişim verilecektir” ifadesini kullandı.

Telegram ise yaptığı açıklamada; platformun sabotaj, şiddet çağrıları ve dolandırıcılık gibi kötüye kullanım şekilleriyle aktif biçimde mücadele ettiğini ve her gün milyonlarca zararlı içeriği kaldırdığını belirtti.

RUSYA SAVAŞTAN BU YANA KONTROLÜ ARTIRDI

Öte yandan, WhatsApp’ın sahibi Meta’nın bir sözcüsü, uygulamanın uçtan uca şifreleme özelliğiyle kullanıcı gizliliğini koruduğunu ve hükümetlerin güvenli iletişimi engelleme girişimlerine karşı durduklarını vurguladı. Sözcü, Rusya’da 100 milyondan fazla insanın WhatsApp kullandığını ve bu kısıtlamaların, vatandaşları daha az güvenli platformlara yönlendirme riski taşıdığını dile getirdi.

Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlattığı saldırının ardından medya ve dijital platformlar üzerindeki kontrolünü giderek artırdı. Bu süreçte, ifade özgürlüğü ve internet üzerindeki serbest bilgi akışı ciddi şekilde kısıtlandı.

Kaynak: Agence France-Presse

İspanya yaptı, sıra Türkiye'de! Ormanları alevlerden en iyi 'keçiler' koruyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2023'ün bilançosu açıklandı! Libya'daki sel felaketinde 3.297 kişi kayboldu - DünyaLibya'daki sel felaketinde 3.297 kişi kaybolduMoskova oyuna mı geldi? Trump, Putin'i tam da "Rusların Alaska'da AWA'UQ Katliamı yaptıkları" günlerde ağırlayacak - DünyaMoskova oyuna mı geldi? Trump, Putin'i tam da "Rusların Alaska'da AWA'UQ Katliamı yaptıkları" günlerde ağırlayacakKatile, tepkiler artıyor! Netanyahu aklını kaybetti - DünyaKatile, tepkiler artıyor! Netanyahu aklını kaybettiMısır'dan bir garip açıklama! "Filistinlilere destek veriyoruz, İsrail iş ortağımız" - DünyaMısır'dan bir garip açıklama! "Filistinlilere destek veriyoruz, İsrail iş ortağımız"Putin ile Trump görüşmesi orada olacaktı! Alaska'da tahliye çağrısı yapıldı - DünyaAlaska'da tahliye çağrısı yapıldı!Nükleer santralden dumanlar yükseldi! UAEA'dan alarm açıklaması  - DünyaNükleer santralden dumanlar yükseldi! UAEA doğruladı
Sonraki Haber Yükleniyor...