Telegram ve WhatsApp'a 'terör' gerekçesiyle kısıtlama kararı

Rusya, popüler mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan sesli aramalara sınırlamalar getirdiğini duyurdu. Ülkenin iletişim düzenleyici kurumu Roskomnadzor, bu adımın suçla mücadele kapsamında atıldığını belirtti.

Devlet destekli haber ajansları RIA ve TASS’ın aktardığına göre Roskomnadzor, “Bu yabancı mesajlaşma hizmetlerinde suç faaliyetleriyle mücadele amacıyla sesli aramalara yönelik kısmi kısıtlamalar uygulanacaktır” dedi.

"TELEGRAM'DA AJAN TOPLANIYOR" İDDİASI

Kurum, WhatsApp ve Telegram gibi platformların son zamanlarda dolandırıcılık, şantaj ve terör faaliyetlerine insan kazandırmak gibi eylemler için kullanıldığını iddia etti. Özellikle güvenlik birimleri, Telegram’ın Ukrayna tarafından Rusya içinde sabotaj eylemleri ve ajan toplama amacıyla kullanıldığını sık sık öne sürüyor.

Rus yetkililer, bu uygulamaların yalnızca mali suçlarla ilgili değil, aynı zamanda "terörizm" kapsamına giren faaliyetlerin soruşturulmasında da kolluk kuvvetlerine veri sağlamak zorunda olması gerektiğini savunuyor. Moskova, yabancı mesajlaşma servislerinden, Rusya’nın yasal düzenlemelerine tam uyum göstermelerini talep ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dijital Gelişim Bakanlığı, “Uygulamalar, Rus hukukuna uygunluk sağladıktan sonra sesli arama hizmetlerine yeniden erişim verilecektir” ifadesini kullandı.

Telegram ise yaptığı açıklamada; platformun sabotaj, şiddet çağrıları ve dolandırıcılık gibi kötüye kullanım şekilleriyle aktif biçimde mücadele ettiğini ve her gün milyonlarca zararlı içeriği kaldırdığını belirtti.

RUSYA SAVAŞTAN BU YANA KONTROLÜ ARTIRDI

Öte yandan, WhatsApp’ın sahibi Meta’nın bir sözcüsü, uygulamanın uçtan uca şifreleme özelliğiyle kullanıcı gizliliğini koruduğunu ve hükümetlerin güvenli iletişimi engelleme girişimlerine karşı durduklarını vurguladı. Sözcü, Rusya’da 100 milyondan fazla insanın WhatsApp kullandığını ve bu kısıtlamaların, vatandaşları daha az güvenli platformlara yönlendirme riski taşıdığını dile getirdi.

Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlattığı saldırının ardından medya ve dijital platformlar üzerindeki kontrolünü giderek artırdı. Bu süreçte, ifade özgürlüğü ve internet üzerindeki serbest bilgi akışı ciddi şekilde kısıtlandı.