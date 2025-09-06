Yaşı 500'den fazla! Bir ilçenin sembolü... 

Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Değirmen Çarşı Meydanı'nda 500 yıllık çınar ağacı dev cüssesiyle dikkat çekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi çınar ağacında yapılan çalışmada; kırık dallar budandı, yaralı yüzeyler ve kovuk kısımlar temizlenerek böcek ve mantara karşı ilaçlama yapıldı. Mahalle halkının sembolü haline gelen asırlık çınarın gölgesinde vatandaşlar ise çay içip sohbet ederek keyifli vakit geçirmeyi sürdürüyor.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Bahri Özdemir, çınarın bölge için çok kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burası bizim için önemli bir buluşma noktası. Yıllardır insanlar burada oturup sohbet ediyor. Çınarımız biraz yıpranmıştı. Dipleri parke yapıldığı için su sıkıntısı da yaşadı. Ancak bakanlığımız ilgilendi, bakımını yaptı. Çok memnun olduk. İki yılda bir gelip ilgileniyorlar, teşekkür ediyoruz"

Mahalle sakinlerinden 52 yaşındaki Hüseyin Cansu ise ağacın Payas'ın simgesi olduğuna dikkat çekerek, "Çınar ağacımızın 500 yaşından daha fazla olduğu düşünülüyor. Kurtlanma ve çürüme başlamıştı. Bakanlıktan ekipler gelip budama ve ilaçlama yaptı, içini temizledi. Şimdi daha sağlıklı. Bu ağaç bizim buluşma noktamız. Çocukluğumuzdan beri burası Değirmen Çarşısı'nın sembolüdür. Çayımızı içiyor, sohbet ediyoruz. Özellikle cuma günleri burası daha da kalabalık oluyor. Çınarımızın ömrü ne kadar uzun olursa, bizleri de o kadar bir arada tutar" diye konuştu.