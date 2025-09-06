Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana’da yaşayan 48 yaşındaki Murat Gözde, bir berberin önerisiyle internetten aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra ciddi sağlık sorunları yaşadı. Kullanımın ardından yüzü ve gözleri şişen, başında yaralar oluşan Gözde, şampuanı üreten firmayı şikayet etti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan Murat Gözde, geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı. 

İnternetten aldığı şampuan hayatını kararttı! “Gözlerimi kaybedeceğim diye korktum” - 1. Resim

GÖZLERİ ŞİŞTİ, KAFASINDA YARALAR ÇIKTI

Ürünü kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı.

İnternetten aldığı şampuan hayatını kararttı! “Gözlerimi kaybedeceğim diye korktum” - 2. Resim

“TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM”

3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Murat Gözde, "Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten Gözde, "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" diye konuştu.

