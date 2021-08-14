Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’un Erfelek ilçesinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle dereler taştı. Ekili tarım arazileri de derelerin taşması sonucu oluşan selden nasibini aldı. İlçeye bağlı Çelen köyü Kurcalı mevkisinde yaşanan selle birlikte on dönümlük karpuz tarlası hasar gördü. Karpuzlar taşan dereden gelen sel suları ve odun parçaları ile birlikte dere yatağına sürüklendi.

"BURADA BİR YILLIK EMEĞİMİZ VAR"

Çiftçi İdris Gümüş bir yıllık emeğinin sel sularına kapıldığını ve çöp olduğunu belirterek, ”Ne oldu ise bir saat içinde oldu. Burada dere, aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Bu on dönümlük alanda ne kadar karpuz varsa selle birlikte çaya sürüklendi. Burada bir yıllık emeğimiz vardı. Emeğimiz selle birlikte çaya sürüklendi. Buraya 7 bin dip karpuz ekmiştik, yetmiş tona yakın bir karpuz beklentimiz vardı. Ama şimdi gördüğünüz gibi hepsi sele kapıldı. Can sağlığı olsun. Artık elden bir şey gelmiyor. Bu bir doğal afet. Ayancık ilçemizde duyuyoruz çok kişi canının derdinde. Buna da şükür" dedi.

Karpuzun kabuğu bile şifa deposu Taze meyve ve sebzeler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineralin temel kaynakları arasında yer alır.

Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor Türkiye’de sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen şelengo hasadı başladı. Dışı karpuza, içi kavuna, tadı ise salatalığa benziyor. Kilosu ise bu yıl 3 liradan alıcı buluyor.