Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Evini su basınca paniğe kapılan bir kadın kalp krizi geçirdikten sonra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılayamayarak öldü.

TÜM MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde etkili olan yağış sele yol açtı. Köyde birçok ev ahır ve tarım alanı sular altında kaldı. Evini su basan 60 yaşındaki Emine Ülker adlı kadın kalp krizi geçirdi. Bölgeye AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren Ülker’in kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sel bölgesindeki araçlar hasar tespiti için toplanıyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selde hasar gören ve balçıkla kaplanan araçlar, bir alanda toplanıyor. Burada araçların hasar tespiti yapılacak.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD yaşanan sel felaketinde; Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi olmak üzere 62 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Selin ardından Babaçay köyünden ilk görüntüler Batı Karadeniz’deki sel felaketinin etkileri halen devam ediyor. Sinop’ta selden en çok etkilenen köylerin başında ise Babaçay köyü geliyor. Selin vurduğu köyde köylüler çareyi evlerin çatısına çıkmakla bulmuştu. Köyün son hali ise iç yaktı.

Selin tahribatı uzaydan görüntülendi MSB, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi sonrası bölgeyi Göktürk-1 Keşif Uydusunun uzaydan görüntülediğini bildirerek o kareleri paylaştı.