Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla Belediyesi, Batı Karadeniz’i vuran sel sonrası oluşan yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla seferber oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla felaketin ilk gününden itibaren bölgeye gönderilen iş makinaları, hafriyat kamyonları, mobil mutfak aracı ile birlikte Arama ve Kurtarma Ekipleri var güçleri ile çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

YEMEĞİNİ PAYLAŞTI

Bölgede çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi’nin personellerinin görüntüleri ise alkış topluyor. Cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntü ise yürekleri ısıttı. Selden en çok zarar gören Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çalışmalar yürüten Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri’nden bir personel, yeni doğum yapmış anne köpeğin ve yavrularının karınlarının aç olduğunu fark etti. Tuzla Belediyesi personeli, yaşanan felaketten dolayı korkmuş olan anne ve yavrularla kendi yemeğini ve suyunu paylaştı. Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarının kameraları ile çekti.

ÇALIŞMALARA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORLAR

Sel felaketinin ilk gününden beri çalışmalarda bulunan Tuzla Belediyesi, bölgedeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bölgeye ulaşan iş makinaları sokak ve caddelerde temizleme çalışmalarına başladı. Mobil mutfak aracı ise bölge halkının sıcak yemek ihtiyacını karşılarken Arama ve Kurtarma Ekipleri de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

“YARALARI SARMAK İÇİN SEFERBER OLDUK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Selden etkilenen bölgelerdeki kardeşlerimiz için hemen harekete geçtik. AFAD koordinasyonunda çalışmalar yürüten ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyorlar. Bölgelerdeki yaraları hep birlikte saracağız. Devletimiz, milletimiz, kurumlarımız, STK’larımız, afet bölgelerimizin yaralarını sarmak için seferber olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza, günlerdir bölgeden ayrılmayan bakanlarımıza, canını hiçe sayarak çalışan tüm görevlilere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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