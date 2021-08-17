Yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Çanakkale’de çıkan yangında bir ev ile 400 adet saman küle döndü Çanakkale’de çıkan yangında bir ev ile samanlık yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve samanlık yangında küle döndü.
İzmir'de 1 günde 3 yangın çıktı İzmir'de Karaburun, Menderes ve Bergama ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Karaburun'daki yangın kısmen, Menderes'teki yangın tamamen kontrol altına alınırken, Bergama'daki yangın da kontrol altına alındı.