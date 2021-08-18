Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da tatilcilerin anılarını kaydeden Orhan Koca, 29 Temmuz günü başlayan yangın felaketini başladığı andan itibaren anbean havadan görüntüledi.

Duman görünür görünmez Orman Yangını Söndürme ekiplerine ait hava araçlarının alevlerle mücadele başlatmasına rağmen yangının anlaşılamaz bir şekilde dakikalar içinde bölgedeki tüm ormanları sardığı görüldü.

5 Ağustos tarihine kadar binlerce dekar alanda devam eden orman yangınları sonucu mavi deniz ile yemyeşil ormanların buluştuğu ormanlık alanlar siyaha büründü.

Felaketin başladığı andan itibaren anbean bölgeden alınan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Muğla’nın orman varlığı yüzde 8 azaldı 29 Temmuz öncesi yüzde 68’i ormanlık alan olan Muğla’da son yangınlardan sonra bu oran yüzde 60’a düştüğü açıklandı.

Muğla Kavaklıdere'de yangın evlere yaklaştı! Bir mahalle boşaltılıyor Muğla Kavaklıdere'de başlayan orman yangını hızla yayılıyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken bölgedeki evler tahliye ediliyor.

Muğla’da 4 ilçe yanıyor Muğla’da öğle saatlerine kadar Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere’den Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangınına Yatağan’da başlayan yangın da eklendi.

Muğla yangınlarında son durum Muğla’da 29 Temmuz günü başlayan ve bazı bölgelerde Aydın’a da sıçrayan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda zaman zaman 15’e kadar ulaşan yangın sayısının 5’e kadar düştüğü bu yangınlara da söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.