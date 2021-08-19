Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre, Adnan L. idaresindeki otomobil, şehir merkezinde bulunan saraçhane kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÇEKİCİLERLE OTOPARKA KALDIRILDI

Yaralı sürücüler ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Maddi hasar oluşan araçlar da çekici ile otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Trafik kazası geçirdi! Şoka girince aracından çıkamadı İstanbul Fatih’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü rejüfeye çarptı. Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü araçtan çıkartılamadı.

Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı Bingöl’de kontrolden çıkan tır devrildi, yemler etrafa savruldu. Sürücü yara almadan kazayı atlattı.