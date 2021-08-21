Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde, M.G. idaresindeki otomobil kanalizasyon çukuruna uçtu. Doğal gaz borularının açık bir halde bulunduğu kanalizasyonda büyük bir faciadan dönüldü.

FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

M.G. idaresindeki 55 RD 130 plakalı otomobil, Akkuş Niksar Caddesi üzerinde ilerlediği sırada, kanalizasyon çalışması nedeniyle açılan çukura uçtu. Uyarı tabelaları olmasına rağmen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çukura düşen araç, Aksa'ya bağlı doğal gaz ana şebeke hattını deldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araç içerisinde bulunan sürücüyü kısa sürede otomobilden çıkartırken, muhtemel bir faciadan kıl payı dönüldü.

MAHALLEYİ GAZ KOKUSU SARDI



Kaza sonrası yaşanan panik mahalleliyi sokağa döktü. Aracın çarptığı alanda mahalleyi gaz kokusu sarmasının ardından kısa zamanda olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri geldi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası doğal gaz ekipleri ana şebeke borusuna müdahale ederek gazı kesti. Mahallelinin rahat bir nefes almasının ardından muhtemel bir tehlike nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri için hazır bekledi.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARILDI

Kanalizasyon çukuruna düşen aracı doğal gaz boruları yeniden zarar görmemesi için çekici ekipleri aracı bulunduğu yerden çıkarırken dikkatli davrandı. Yaklaşık 2 saatlik yapılan çalışmaların ardından araç çukurdan çıkarıldı. Olay yerinde gaz sıkıntısının olması nedeniyle elinde sigarayla alana yaklaşan vatandaşları polis uyarırken, bazı meraklı kişiler de tehlikeye rağmen alanı boşaltmadı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaşanan kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, 157 promil alkollü olduğu ve ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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