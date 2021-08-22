Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Bornova'da eski sevgilisiyle buluşan Ahmet T.D. (29) ve eski sevgilisi M.Ö. arasında tartışma çıktı, tartışmada Ahmet T.D., M.Ö.’yü darp etti.

Bu esnada caddeden geçmekte olan kimliği belirsiz bir kişi, Ahmet T.D.’ye tepki gösterdi. Ahmet T.D. ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma başlarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANDI

Ardından Ahmet T.D.’nin arkadaşı Osman Ç. (19) de kavgaya dahil olurken, kimliği belirsiz kişi yanında bulunan bıçakla Osman Ç.’yi ve Ahmet T.D.’yi 10 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ağır yaralandığı belirlenen Ahmet T.D. ve arkadaşı Osman Ç., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif yaralanan Osman Ç. taburcu edilirken, Ahmet T.D.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması içi çalışma başlattı.

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