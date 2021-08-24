Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir otomobili satın almak için M.G. ile buluşan D.S., aracı ekspere götürdükten sonra almaya karar verdi.

D.S. arkadaşının iş yerine giderek burada aracın sahibi M.G. ile beraber noterin açılmasını bekledi.

Bu sırada, yanındaki 75 bin TL'yi aracın içerisine bırakan D.S., dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

ARACIN CAMINI KIRARAK PARAYI ÇALDI

Bu sırada, 34 DBU 072 plakalı araç ile paranın içerisinde bulunduğu otomobilin yanına gelen bir kişi, camı kırarak parayı çaldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri araçta inceleme yaparken, kaçan şüpheli şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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